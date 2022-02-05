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Пандемия COVID-19
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В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки впервые с 15 января

Всего в стране выявили 177 282 случая заражения коронавирусом за последние 24 часа
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,65%, следует из данных штаба.

Число случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047, сообщили в оперативном штабе.

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В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека, что на 1,3% больше показателя предыдущего дня (17 798). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе России, еще в 41 отмечается снижение, следует из данных штаба. В трех регионах ситуация не изменилась.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 60 507 против 58 449 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 10 509 688 случаев выздоровления, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 83,2% от общего числа случаев заражения.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 785 606.

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