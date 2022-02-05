В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки впервые с 15 января

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,65%, следует из данных штаба.

Число случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047, сообщили в оперативном штабе.