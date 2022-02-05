Минздрав сможет утверждать перечень лекарств для сотрудников авиации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минздрав России получит полномочия по утверждению перечня лекарственных препаратов, влияющих на работоспособность сотрудников авиации. Соответствующее решение принято правительством РФ.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сообщается в субботу на сайте кабмина в решениях, принятых по итогам прошедшего 3 февраля заседания.

В частности, Минздрав сможет утверждать перечень лекарственных препаратов, "влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением (по согласованию с Минтрансом России)".

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в федеральном законе №208 от 11 июня 2021 года, который в том числе вносит изменения в Воздушный кодекс РФ, введена новая норма, в соответствии с которой членам летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчерам управления воздушным движением запрещается без назначения врача принимать лекарства, включенные в перечень препаратов, влияющих на способность выполнять их функции.