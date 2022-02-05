Жители Санкт-Петербурга подали более 4 тыс. заявок на дистанционное закрытие больничных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Петербуржцы подали 4,5 тыс. заявок на дистанционное закрытие больничных листов в первый день, когда такая функция стала доступна в городе, сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора. Подачу заявок организовали через службу "122" и портал "Здоровье петербуржца".

"За первый день работы - 4 февраля - в службе 122 приняли 4 413 заявок на закрытие больничного листа. Все они в режиме онлайн были направлены в поликлиники. Врачи уже начали обзванивать пациентов по поданным заявкам", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что по техническим причинам портал "Здоровье петербуржца" начал принимать заявки поздно вечером, и сейчас там зарегистрировано 137 заявок.

Возможность для горожан закрывать больничный лист без посещения поликлиники организовали по поручению губернатора Александра Беглова. По словам главы города, эта мера была принята, чтобы разгрузить поликлиники в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Возможность закрыть больничный дистанционно позволит сократить очереди. Если на федеральном уровне законодательно подтвердят возможность еще и открыть больничный дистанционно, будем это вводить", - привели в пресс-службе слова главы города.

В Смольном отметили, что ситуация с распространением нового штамма "омикрон" в Петербурге остается "напряженной, но контролируемой". В городе усилили технические возможности приема телефонных заявок в службе "122", увеличили количество операторов. Горожан просят не откладывать на утро понедельника звонок для вызова врача, а использовать возможность оставить заявку в службе "122" круглосуточно.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, прирост числа заразившихся коронавирусом за последние сутки составил 21 780 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 884 565 человек (6 390 за сутки), умерли 30 200 (65 за сутки).