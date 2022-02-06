На Камчатке планируют создать заказник для сохранения популяции сивучей в 2022 году

Ранее сообщалось, что научное сообщество Кроноцкого заповедника обратилось к правительству Камчатского края с предложением выделить территорию в районе бухты под заказник. Именно там обитает большое количество сивучей - животных, занесенных в Красную книгу.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральный заказник "Восточно-Камчатский" для сохранения популяции краснокнижных сивучей на Камчатке может быть создан в 2022 году в бухте Моржовая. Кроме того, в этом году планируется провести учет численности морских животных у берегов полуострова, сообщил ТАСС директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

"Я думаю, в 2022 году вполне реально [открыть заказник для сохранения сивучей]. <…> Это возможность сохранять самые ключевые места обитания", - сказал Петр Шпиленок.

По его словам, с конца 1980-х годов у берегов Камчатки не проводилось комплексного учета морских млекопитающих. "Мы не будем ждать создания заказника, в этом году постараемся сделать такие комплексные обследования - понять, сколько калана и других животных не только в заповедных акваториях, а в целом у берегов Камчатки, чтобы зафиксировать отправную точку", - пояснил Шпиленок.

Он отметил, что провести этот учет необходимо в связи с увеличением судовой, промышленной и туристической нагрузки на Камчатке. "Когда туристические корабли и лодки подходят слишком близко, сивучей спугивают - они друг друга давят", - пояснил директор заповедника.

В 2020 году вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росрыболовству подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. По разным оценкам, в России осталось около 10 тыс. особей, их количество ежегодно уменьшается.