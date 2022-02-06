МЧС за 2 года пандемии продезинфицировало 400 млн кв. м территорий объектов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России за два года пандемии коронавирусной инфекции продезинфицировали 450 тыс. объектов на общей площади 400 млн кв. м. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства.

"С апреля 2020 года по настоящее время продезинфицировано порядка 400 млн кв. м территорий около 450 тысяч объектов транспортной инфраструктуры, лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания и МЧС России", - сказал собеседник агентства. Среди них свыше 8 тыс. больниц и поликлиник, более 9,4 тыс. школ и детских садов, а также свыше 46 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, среди которых аэропорты, вокзалы, транспортные узлы. Кроме того, обработано порядка 500 тыс. единиц техники, в том числе ведомственной.

"Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - сказали в МЧС. Для дезинфекции применяется специальное моющее средство, которое обладает высокой антимикробной активностью. Работа по дезинфекции социально значимых объектов страны продолжается.