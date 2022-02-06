В Крыму выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 949 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Ранее максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января выявили 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 5 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 949 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 137 519 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 164 пациента, за все время на стационарном лечении находились 52 449 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 605 человек, за все время пандемии - 127 016.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и требование о сдаче ПЦР-тестов для заселения в отели и санатории, посещения отдельных организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.