В Индии открыли для туристов "Ашрам Beatles"

Комплекс в основном состоит из старых, почти развалившихся зданий, но наибольший интерес вызывает большой зал для коллективных медитаций. Помещение украшено настенными картинами на тему "The Beatles и Махариши", цитатами из песен

РИШИКЕШ /ИНДИЯ/. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Для туристов открывается город Ришикеш на севере Индии в предгорьях Гималаев, который был закрыт из-за антиковидных мер. Место известно своими ашрамами (обителями мудрецов), центрами занятий йогой, медитацией, а еще тем, что сюда приезжала группа The Beatles. Теперь открыт для посещения туристами и "Ашрам Beatles", где появился своеобразный музей. Ашрам Махариши был закрыт много лет назад и стоял заброшенным - желающие увидеть место, где обучались медитации участники The Beatles, были вынуждены перелезать через забор или платить мзду охраннику, чтобы тот открыл ворота. Но несколько лет назад "Ашрам Beatles" был объявлен историческим памятником, к началу пандемии были расчищены многие заваленные мусором дорожки, замазаны краской неприличные граффити и надписи, которые нанесли туристы, а при входе появилась билетная касса. Планам развития этой достопримечательности помешала коронавирусная инфекция, но теперь, с отменой строгих ограничений, в Ришикеше ждут, что поклонники ливерпульской четверки начнут массово приезжать сюда. Билет в "Ашрам Beatles" стоит 600 рупий (около $8).

В этом месте побывали не только The Beatles, но и многие другие звезды шотландский музыкант Донован, джазовый музыкант Пол Хорн, певец и телезвезда Мерв Гриффин, Майк Лав из The Beach Boys, Дэвид Линч, Миа Фэрроу. Комплекс в основном состоит из старых, почти развалившихся зданий, но наибольший интерес вызывает большой зал для коллективных медитаций. Помещение украшено настенными картинами на тему "The Beatles и Махариши", цитатами из песен.

В 1967 году участники квартета посетили семинар по трансцендентальной медитации который проводил индийский учитель Махариши Махеш Йоги в Бангоре, на северо-западе Уэльса, и заинтересовались индийской практикой медитации. Группа прибыла в ашрам Махариши в Ришикеше в феврале 1968 года. Пребывание там The Beatles закончилось быстро: Ринго Старр уехал, не пробыв и двух недель, через месяц уехал Пол Маккарни, а Джон Леннон и Джордж Харрисон уехали 12 апреля из-за скандала: Махариши якобы приставал к приятельнице музыкантов Фэрроу. Слухов вокруг этой истории немало. Леннон впоследствии напишет песню Sexy Sаdie, посвященную Махариши, в которой есть слова: "Что ты наделал? Ты всех одурачил". Споры вокруг этого случая продолжаются до сих пор. О комплексе Самое большое здание комплекса - это общежитие учеников, где жили те, кто хотел постичь секреты медитации и "древней индийской истины". Стены здания изнутри обильно украшены надписями и рисунками. Видно, что периодически их пытаются закрашивать, но они появляются вновь.

Главная тема настенной живописи - The Beatles. Но есть и изображения индусских богов, известных духовных личностей, например, матери Терезы, а также восточные религиозные символы, абстрактные рисунки. Особое место занимаетподземное помещение, разделенное на крохотные кельи без окон, где в абсолютной тишине и прохладе ученики должны были придаваться индивидуальной медитации, пытаться "слушать себя".