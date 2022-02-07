На территории "Херсонеса Таврического" появится детский художественный центр

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ построит в Херсонесе детский художественный центр, сообщили журналистам в ведомстве.

"На территориях историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе появятся детский художественно-эстетический центр и школа "Корсунь", - сообщили в Министерстве, отметив, что работы по строительству здания художественно-эстетического центра выполнены на 90%. Площадь центра, представляющего собой трехэтажное здание с цоколем и мансардой с двумя закрытыми внутренними двориками, составляет более 2,5 тыс. кв. метров.

Как отметили в Минобороны, "при создании проекта архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства, здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром будет сделан фонтан". "В центре одновременно смогут заниматься 250 детей, а его пропускная способность - 500 учащихся", - добавили в ведомстве.

В школе "Корсунь" началось возведение стен и колонн первого этажа. Перед началом строительства инженерные войска провели поиск старых снарядов, а также археологическую разведку, в результате обнаружено и исследовано около 150 тыс. артефактов. Многие из них в будущем будут экспонироваться в музейных пространствах "Херсонеса Таврического".

Детский художественно-эстетический центр и школа "Корсунь" станут частью большого культурно-просветительского кластера - историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". На территории в 24 га появятся музей античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал - реконструкция древнего города, включающая камерные музейные и археологические экспозиции, сувенирные лавки, кафе, музей Крыма, археологический ландшафтный парк, туристический центр, музей христианства, гуманитарный центр "Корсунь", паркинг на 1 380 автомобилей и другие объекты.

Общая площадь музейных пространств составит 44 тыс. кв. метров. Строительство музея-заповедника "Херсонес Таврический" ведется специалистами Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина.