В Приморье создали более 700 км минерализованных полос для защиты от лесных пожаров

Первый в этом году природный пожар возник на прошлой неделе в Хасанском районе Приморья около поселка Зарубино. В настоящее время он локализован, угрозы для жилых домов нет. В минувшие выходные еще один пал травы зафиксирован в городе Находка.

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты создали 767 км минерализованных полос для защиты населенных пунктов от природных пожаров в преддверие пожароопасного сезона 2022 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Приморья.

"В рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2022 года оборудовано 766,98 км противопожарных барьеров (минерализованных полос), проведены работы по очистке территории от травянистой растительности, горючего мусора на общей площади 1 786,64 га. Оборудовано 24 новых места забора воды для цели наружного пожаротушения, отремонтировано 106 источников наружного пожарного водоснабжения", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода природных пожаров, на период особого противопожарного периода дополнительно создаются пожарные посты, муниципалитеты формируют патрульные группы. В прошлом году к работе привлекалось 520 патрульных групп общей численностью 1 219 человек. Для прикрытия удаленных населенных пунктов края дополнительно привлекаются добровольные пожарные, всего в крае 7 058 добровольцев.

Общая группировка сил и средств Приморского края, привлекаемых для тушения пожаров, на текущий момент составляет 6 617 человек и 1 522 единицы техники. За 2021 год на территории Приморского края было зарегистрировано 5 065 термических аномалий, 388 лесных пожаров, пять пожаров на особо охраняемых природных территориях.

Ранее начальник Примгидромета Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч гектаров. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе.