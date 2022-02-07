В Кузбассе больше половины заключенных трудоустроились в колониях

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Число трудоустроенных заключенных в Кемеровской области, на территории которой расположено 19 колоний, по итогам 2021 году возросло почти на 9%. На сегодня уже больше половины от всех отбывающих наказание граждан работают на производствах на базе исправительных учреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"В колониях Кузбасса на сегодня отбывают наказание свыше 9,5 тыс. осужденных, из них трудоустроены более 4,9 тыс. человек, это порядка 61% от общего числа трудоспособных заключенных. По итогам прошлого года количество трудоустроенных осужденных в исправительных колониях региона увеличилось почти на 9%, освоено 15 новых видов трудовой деятельности. Для самих заключенных это возможность заработка, социальной и профессиональной адаптации", - рассказали в пресс-службе.

Среди новых видов деятельности запуск швейных линий по изготовлению одежды и снаряжения для рыбалки, активного отдыха, пешего туризма, также заключенные работают в сфере металлообработки и деревообработки. В прошлом году новые швейные цеха появились в четырех исправительных колониях Кузбасса, самый большой из них площадью почти 1 тыс. кв. м в ИК-1 в Мариинске, где создано почти 250 новых рабочих мест.