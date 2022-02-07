В Крыму суточное число заболевших ковидом снизилось до уровня конца ноября прошлого года

Накануне в Крыму был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших за все время пандемии - 949 человек. Ранее максимум регистрировали 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму выявили у 780 человек, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава. Показатель находится на уровне 23 ноября 2021 года, тогда зафиксировали 775 случаев заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 6 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 780 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 138 299 положительных тестов на ковид. За истекшие сутки госпитализирован 171 пациент, за все время на стационарном лечении находились 52 620 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 503 человека, за все время пандемии - 127 519.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.