"Как ребенку общаться с незнакомцем? Никак". Главные правила безопасности для детей

В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Но многие психиатры, спасатели, сотрудники поисковых отрядов считают, что этой меры недостаточно. Специалисты говорят о необходимости строгого контроля за педофилами, их пожизненной психотерапии, а также о важности просветительской работы с детьми

Один из самых сильных и жутких страхов родителей — похищение ребенка преступником. Со времен Средневековья попытки предотвратить страшное сводились к запугиванию детей. Фраза "придет дядька, посадит в мешок и унесет (съест, убьет)" и сегодня очень распространена. Польза и эффективность ее сомнительна: ребенок рисует в воображении страшного человека, который может его схватить среди улицы, при этом не понимает, что педофилы в жизни не выглядят опасными, стараются расположить к себе детей, втираются к ним в доверие, пытаются подружиться, прежде чем совершить преступление. Мы поговорили с детским психиатром Артемом Новиковым и создателем и руководителем школы "ЛизаАлерт­" Полиной Павлюковой о том, какую информацию стоит донести до ребенка в разном возрасте, как правильно отвечать на неудобные детские вопросы, а также о необходимости полового воспитания в семье и школе и выстраивании доверительных, теплых отношений между родителями и детьми. Как рассказать об опасности педофилов маленьким детям? Не нужно акцентировать беседу на описании педофилов и их действий — для маленького ребенка такая информация избыточна, она может травмировать. А вот дать информацию, которая сможет ему помочь, говорить с самого раннего возраста о личных границах и ближнем круге людей, которым можно доверять, — необходимо. "К проблеме надо подходить комплексно, не стоит, увидев в новостях репортаж о педофиле, идти к ребенку и говорить: "Знаешь, существуют такие люди", — объясняет детский психиатр Артем Новиков. — Главное оружие против сексуальных преступлений — это половое воспитание детей. Лет с трех нужно ему уделять время". При этом врач подчеркивает: половое воспитание малышей — это не информация о презервативах или сексе, а о том, что непозволительно по отношению к ребенку.

"Мы рассказываем ребенку об интимных зонах, при этом, говоря о половых органах, нужно называть их своими именами, а не заменять детскими словами "крантик" или "печенька". Потому что этим потом могут пользоваться люди с дурными намерениями. Для каждого возраста, конечно, нужно адаптировать информацию, добавляя ее по мере взросления ребенка. Мы обязательно вводим понятие "запретных зон", то есть говорим о "зоне трусов", зонах, которые прикрывает нижнее белье. Мы объясняем, что этих зон никто не может касаться, за исключением родителей во время мытья, если речь идет о маленьком ребенке, или врача, который осматривает ребенка в присутствии родителя. Мы объясняем правила контакта с другими людьми, что считается приемлемым, а что нет, говорим про плохие, неправильные, и про допустимые прикосновения. Важно объяснить, что насилие может заключаться не только в физическом контакте, это могут быть шутки, разговоры, принуждение смотреть видео или фотографии. Мы вводим систему флагов. Объясняем, что если кто-то из взрослых обсуждает с тобой половые органы — это оранжевый флаг, если дотрагивается до твоих интимных зон или до своих при тебе — это красный флаг и что нужно сразу об этом рассказать маме или взрослому, которому доверяешь. Обсуждая такие вещи, мы закладываем базу доверия, чтобы ребенок потом, если с ним случится неприятность или беда, пришел к нам и рассказал о своих проблемах. Надо быть готовым, что ребенок может прийти и задать вопросы и что на них придется искать ответы". Артем Новиков отмечает, что если родители табуируют такие темы, то всегда проигрывают. Интерес к интимной жизни порой просыпается у ребенка раньше, чем думают взрослые, и "дядя" или "тетя" с дурными намерениями может этим воспользоваться. Какие правила взаимодействия со взрослыми необходимо усвоить ребенку? "Опасность для ребенка представляет любой незнакомый человек, — говорит руководитель школы "ЛизаАлерт" Полина Павлюкова. — Нельзя запугивать детей, рассказывая страшные истории. Важно давать алгоритм поведения. Как общаться с незнакомым человеком, который хочет пообщаться с ребенком? Правильный ответ: никак".

Важно уточнить в беседе, что взрослый человек никогда не обратится к ребенку за помощью, он также никогда не станет дарить ему подарки, звать покататься на машине, поиграть в игрушки, не спросив перед этим разрешения его родителей в присутствии ребенка. Не важно, знакомый ли это — сосед, учитель, тренер в спортшколе, или незнакомый человек. Это правило незыблемо для любого взрослого. Если он его нарушает — это сигнал об опасности. Нужно ли тренироваться, разыгрывать с ребенком опасные ситуации? Поисковый отряд "ЛизаАлерт" с разрешения родителей проводил эксперимент: к детям в общественных местах подходили сотрудники отряда и уговаривали под разными предлогами уйти с ними. Девять из десяти детей согласились, несмотря на предупреждения родителей не общаться с незнакомцами. Полина Павлюкова говорит, что в стрессовой ситуации теряются даже взрослые, поэтому просто предупредить ребенка об опасности недостаточно. Можно в игре прорабатывать разные ситуации, не акцентируя внимание только на похищении. Например, сначала поговорить о том, как действовать, если дома пожар или если загорелся электроприбор. Потом — о том, как вести себя, если потерялся на улице. А еще — что делать, если подошел взрослый и заговорил.

"Нужно проигрывать разные ситуации: как ты поступишь, если к тебе подойдет незнакомый человек и предложит игрушку? А если котенка?" — рассказывает Полина Павлюкова. Важно также проработать ситуацию, когда ребенку сообщают, что родители, брат, сестра, бабушка попали в беду (в аварию, больницу) и просят срочно приехать. Все снова сводится к правилу: взрослый никогда не повезет не своего ребенка куда-либо, если рядом нет его родителя. Если с родителями что-то случится, ребенка точно не повезут в больницу, не будут уводить из школы, из двора, а сообщат об этом взрослым родственникам. Детский психиатр Артем Новиков считает, что такие разговоры должны быть вплетены в повседневную жизнь, чтобы ребенок усвоил правила и не забыл их, даже если испугается или сильно увлечется. "Нельзя просто наметить даты и поговорить с ребенком в четыре, шесть, восемь лет на эту тему, — говорит Артем Новиков. — Это постоянная работа". Как должен действовать ребенок, если его зовут с собой или силой пытаются увести? Еще один страшный факт, который отмечают психологи: дети не кричат, когда чувствуют опасность. Это происходит не только от того, что им страшно, но и потому, что их с пеленок учат быть послушными, не перечить взрослым, вести себя тихо, прилично, не шуметь. Родители должны объяснять детям, что правила приличия отменяются, когда человек нарушает личные границы и представляет опасность. И что некоторые взрослые могут быть плохими, и их слушаться не нужно. "Чтобы научить ребенка кричать, можно выехать в безлюдное место, например в парк, где он не будет стесняться, и начать кричать с ним вместе, — говорит Полина Павлюкова. — Сначала стойте рядом, потом делайте шаг друг от друга, увеличивая расстояние, а впоследствии предложите ребенку кричать самому".

При этом нужно не просто кричать, а привлекать внимание окружающих так, чтобы они сразу поняли, что ребенок не капризничает, а находится в опасности. Правильные фразы при этом: "Отпустите, я вас не знаю!", "Я не знаю этого человека! Он хочет меня увести!", "Помогите! Вызовите полицию!", "Мои родители не разрешают уходить с этим человеком!". Необходимо также объяснить ребенку, к кому он может обратиться за помощью, если потерялся в транспорте, если попал в беду. "Расскажите, кто такой "безопасный взрослый": прохожий с ребенком, сотрудник полиции, сотрудник метро, магазина", — поясняет Полина Павлюкова. Как понять, что ребенок, возможно, подвергся сексуальному насилию? Эксперты призывают родителей всегда быть внимательными по отношению к детям. Насторожить должно любое странное, несвойственное ребенку поведение.

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