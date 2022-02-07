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В работе Telegram в России произошел сбой

Большинство пользователей жаловались на трудности с отправкой сообщений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 12:37 мск было зафиксировано 815 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей жаловались на трудности с отправкой сообщений (40%), 33% пользователей сообщали о проблемах подключения сервера, 28% - о сбоях в работе приложения.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

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