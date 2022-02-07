В Петербурге число ковид-пациентов в стационарах выросло почти на 40% с января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые госпитализированы в стационары Петербурга, составило более 8,6 тыс., следует из справки пресс-службы Смольного. Этот показатель на 39,2% больше, чем в первых числах января.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, количество пациентов с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло за выходные более чем на 15 тыс. и составило 153 тыс. человек. Также количество людей, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, увеличилось почти на 17 тыс. за два дня и составило более 151,7 тыс. При этом уровень госпитализаций немного снизился, на прошлой неделе он составлял 700 - 800 человек в сутки, сегодня - 606. К аппаратам ИВЛ подключены 336 пациентов, 644 человека находятся в реанимации.

Как следует из отчета, в городе для ковид-пациентов развернуто более 9,8 тыс. коек, из них свободны 12,5%.

Ранее пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщала, что рост госпитализаций вызван общим ростом заболеваемости ковидом, усиленный режим работы медиков наблюдается в амбулаторном звене. При этом количество пациентов с тяжелым течением болезни снизилось на 4% с конца 2021 года.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 13 372 человек, накануне было 21 448. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 893 787 человек (3 359 за сутки), умерл 30 331 (64 за сутки).