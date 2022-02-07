В Татарстане отреставрируют заброшенную церковь XIX века

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Храм Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана XIX века будет восстановлен за счет средств республиканского бюджета. В этом году будет разработан проект реставрации, который станет первым шагом на пути возрождения памятника архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

"Комитет поддержал инициативу прихожан, органов местного самоуправления направленную на восстановление храма. В этом году за счет средств республиканского бюджета будет разработан проект реставрации, который станет первым шагом на пути возрождения памятника архитектуры", - сообщили в пресс-службе.

Председатель комитета Иван Гущин и команда специалистов - архитекторов выехали на объект. Произведены визуальный осмотр строения и его обмеры.

Храм был построен на средства прихожан и Елабужского купца, благотворителя Ивана Стахеева. В 1887-м году строительство началось, а через 2 года церковь уже была освящена. Храм в честь Живоначальной Троицы - деревянный, с двухъярусной колокольней, обшит тесом.

Во время советской власти был закрыт. Кресты убрали, здание использовалось под сельский клуб. В алтарной части устроили сцену. Сейчас оно заброшено и находится в аварийном состоянии. Часть крыши обвалилась. Внутри, под снегом можно видеть части упавших стропил. Но, то что уцелело, еще возможно сохранить.