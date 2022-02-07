В Севастополе снизились темпы заражения коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса и темп прироста заражений в Севастополе снизились по итогам недели, рост заболеваемости составил 1,38 раза против 2,1 раза неделей ранее, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства вице-губернатор Александр Кулагин.

"Мы растем, но растем более низкими темпами. За неделю у нас заболели 3 364 человека, это, конечно, рекорд. Увеличение составило 1,38 раза. Но я хочу напомнить, что увеличение заболеваемости на прошлой неделе было в 2,1 раза. То есть, темпы роста снизились", - сказал Кулагин.

При этом, по его словам, снизился коэффициент распространения инфекции: с 1,33 до 1,21. Этим обусловлено замедление темпов роста.

Замгубернатора уточнил, что из 839 коек свободны 13%, или 105 мест. При этом выросло число госпитализированных - на 62% (за предыдущую неделю госпитализировали 488 зараженных, неделей ранее - 302 человека). Также зафиксирован рост госпитализированных пациентов старше 65 лет: 314 человек против 222 на прошлой неделе.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе к концу осени стабилизировалась, но в последние недели вновь фиксируется рост - в отдельные дни число новых заражений достигало максимумов, превышая 400 или 500 заражений в сутки. В городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей. Севастополь первым из регионов России в конце 2021 года достиг коллективного иммунитета, но вакцинация продолжается. 24 января губернатор Михаил Развожаев заявил, что не планируется введение дополнительных ограничений.