ГИБДД Москвы объяснила водителям, как сообщать о "дорожных ловушках"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция показала специальную форму, с помощью которой водители могут сообщить об участках дороги в Москве с двойным толкованием организации дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

"Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы", - сказали в пресс-службе. В ней необходимо будет водителям, в случае выявления "ловушек", указать свои данные - фамилию, имя, отчество, регион, электронную почту и телефон, а также описать в чем заключается суть проблемы.

В ГИБДД добавили, что все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения. В случае выявления таких мест, Госавтоинспекцией Москвы, совместно с дорожными службами города, оперативно будут вносить корректировки в существующую схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.

Всероссийский информационный проект "Дорожные ловушки" был запущен 3 февраля. Его цель заключается в выявлении на российских дорогах участков, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон.

Организаторами выступают Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".