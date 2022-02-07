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Пандемия COVID-19

В Дагестане приостановили оказание плановой медицинской помощи

Амбулаторно от коронавируса в регионе лечатся около 1,2 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи приостановили в Республике Дагестан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

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"К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в регионе все еще нестабильная. В дагестанских поликлиниках приостановлено оказание плановой медицинской помощи, - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в регионе на амбулаторном лечении находятся порядка 1,2 тыс. человек.

По последним данным, в Республике Дагестан зарегистрировали 77 959 случаев заражения коронавирусом, в том числе 724 человека за последние сутки. 3 361 человек (из них шесть пациентов за сутки) умер.

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РоссияДагестанПандемия COVID-19
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