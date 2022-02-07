Гуманитарный институт в Дагестане начнет обучение в дистанционном формате

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий открылся на базе Дагестанского гуманитарного института. Он позволит получать исламское образование студентам института, многие из которых находятся за пределами региона, об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе образовательного учреждения.

"Многие студенты института проживают и работают за пределами Дагестана и не всегда имеется возможность приехать на сессию. Подобный формат расширит возможности обучения как для самих студентов, так и позволит вузу шагать в ногу со временем развития цифровых технологий", - цитирует пресс-служба обращение ректора института Нухкади Бахмудкадиева.

Отмечается, открытие центра поддержал руководитель Российского исламского института в городе Казань Рафик Мухаметшин. Находясь на связи в режиме видеоконференции, он отметил, что "развитие дистанционного обучения института расширяет возможности образовательного процесса".

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к церемонии в онлайн-режиме присоединись зарубежные исламские ученые. Так, шейх Маъмун Шаабан Халил Ар-Равий, богослов из Ирака, кандидат шариатских наук города Дубай напомнил, что "во времена пророка Мухаммада <...> использовались доски, на которых записывались аяты и хадисы и в таком виде передавались другим сподвижникам". Однако сейчас, по мнению иракского богослова, современные технологии позволяют значительно упросить образовательный процесс.

Дагестанский гуманитарный институт, основанный в 2004 году, имеет государственную аккредитацию и осуществляет подготовку специалистов в области исламской теологии, лингвистики, журналистики, экономики и бизнес-информатики.