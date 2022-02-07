СМИ: норвежская треска из-за изменения температуры воды мигрирует ближе к России

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. Основные зоны промысла трески в районе Лофотенских островов на севере Норвегии перестают приносить прежние объемы вылова из-за смещения ареала обитания рыбы. Об этом в понедельник сообщила газета Aftenposten.

Согласно данным Института морских исследований, воды у побережья самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк и Кольского полуострова станут новыми главными ареалами для нерестящейся трески, которая окончательно покинет зоны промысла у Лофотенских островов к 2070 году. Причиной этого специалисты называют похолодание вод на глубинах, где раньше нерестилась рыба. Теперь треска перемещается поближе к теплому подводному течению Гольфстрим.

Промысел трески у Лофотенских островов является крупнейшим в мире по объемам добычи рыбы. До Второй мировой войны он был главной статьей дохода рыбаков Северной Норвегии. Помимо нефтегазовой отрасли, экспорт рыбы и рыбопродуктов является ключевым источником дохода для Норвегии.