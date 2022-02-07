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Крупнейший вуз Северного Кавказа инициировал создание консорциума "Каспий - Восток"

Консорциум объединит университеты девяти стран мира

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом Северного Кавказа, инициировал создание консорциума "Каспий - Восток". Он объединит университеты девяти стран мира, сообщил в понедельник ТАСС ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"Северо-Кавказский федеральный университета стал инициатором создания международного консорциума высших учебных учреждений девяти стран мира. Готовность стать участниками консорциума высказали вузы России, Сирии, Ливана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Идут переговоры с университетами Ирана и Иордании", - сказал он.

Создание консорциума обсуждалось во время рабочей встречи ректора СКФУ с главами Ливанского государственного и Ливанского международного университетов в Бейруте. Одним из основных направлений работы консорциума станет организация методической поддержки для преподавателей русского языка и литературы, реализация образовательных программ по русскому языку и литературе, мероприятия по популяризации русского языка.

В пресс-службе университета отмечают, что одним из мероприятий станет совместный с Ливанским государственным университетом фестиваль русской поэзии. Его проведение запланировано на международный День русского языка 6 июня.

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