Чешские власти приступают с 9 февраля к смягчению социальных ограничений из-за пандемии

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Чехии приступают с 9 февраля к постепенному смягчению действующих в республике социальных ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый вице-премьер и глава МВД страны Вит Ракушан.

"Правительство республики приняло решение постепенно ослаблять действующие меры эпидемиологической безопасности, - отметил он. - Со среды, 9 февраля, посетители ресторанов и других заведений общепита, а также культурных, спортивных и прочих общественных мероприятий при входе на них уже не будут должны показывать сертификаты о вакцинации или справки о перенесенной болезни [вызываемой коронавирусом]".

По его словам, показатели заболеваемости ковидом в республике, на территории которой доминирует омикрон-штамм коронавируса, снижаются. Некоторые эксперты считают, что пик эпидемии пройден. Тем не менее, как сказал Ракушан, ситуация пока остается серьезной и поэтому социальные ограничения будут отменяться постепенно.

В среду кабмин планирует принять решение об отмене с 18 февраля обязательного регулярного тестирования на коронавирус, которое проводится в учебных заведениях, на предприятиях и фирмах республики. Власти пока не намерены снимать запрет на посещение общественных помещений без медицинских масок. Сохраняется необходимость соблюдать на мероприятиях социальную дистанцию длиной не менее 1,5 метра друг от друга.

За эпидемию коронавирусом заразились 3 243 698 жителей Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан. Ковид унес жизни 37 478 чехов.