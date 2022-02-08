Компании РФ могут начать выпуск тестов по определению конкретного штамма коронавируса

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ряд российских производителей тестов на коронавирус изучают возможность выпуска систем, определяющих конкретный штамм вируса, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Производимые сейчас в стране тесты позволяют выявить "омикрон", добавили в министерстве.

Какими они могут быть?

"Омикрон" сменят другие варианты коронавируса. Какими они могут быть?

"Безусловно, все тест-системы позволяют выявлять коронавирус SARS-CoV-2 по различным показателям - острая стадия или наличие антител, в том числе при заболевании новым штаммом "омикрон". В настоящее время некоторыми компаниями-производителями данной продукции ведутся работы по возможности дифференцирования различных штаммов", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

Как добавили в министерстве, сейчас в большинстве случаев для определения конкретного штамма проводятся лабораторные исследования, но это не влияет на определение наличия заболевания коронавирусом.

"Безусловно, Минздрав России совместно с Роспотребнадзором внимательно мониторят ситуацию с выявлением новых штаммов. Проводится оценка эффективности существующих вариантов тест-систем. В случае необходимости производители тест-систем готовы будут продолжать постоянную деятельность по изменению и оптимизации продукции", - добавили в министерстве.

Минпромторг напомнил, что сейчас используется несколько методов выявления коронавируса, на основе которых создаются тест-системы: ПЦР (полимеразная цепная реакция), ИФА (иммуноферментный анализ), ИХА (иммунохроматографический анализ), метод изотермальной амплификации и определение вируснейтрализующих антител.