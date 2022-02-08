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Пандемия COVID-19

СМИ: протестующие против ковидных ограничений канадцы перекрыли мост между Канадой и США

Для движения открыта лишь одна полоса, отмечает телеканал CBC

ОТТАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Движение по мосту Амбассадор, соединяющему Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган), почти полностью блокировано с канадской стороны. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

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По его данным, протестующие против коронавирусных ограничений канадцы перекрыли движение фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Для движения открыта лишь одна полоса, по которой из США можно попасть в Канаду. Участники акции заявили телеканалу, что таким образом они поддерживают дальнобойщиков, протестующих в Оттаве.

Мост Амбассадор является самой загруженной дорогой из Канады в США. На месте находятся сотрудники полиции, которые пытаются восстановить движение. Попасть из Канады в США по-прежнему можно через автомобильный туннель.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

Теги
КанадаСШАПандемия COVID-19
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