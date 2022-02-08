Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 73 субъектах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 субъектах Российской Федерации, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 - 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.

Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.