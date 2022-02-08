{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 73 субъектах

По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%, отметили в Роспотребнадзоре
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 субъектах Российской Федерации, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

На эту тему

"На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 - 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.

Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.

Теги
Россия
Инструменты развития помогут в строительстве инфраструктуры "Дальневосточных кварталов"
Сейчас ведется работа по включению земельных участков под проекты комплексной застройки в территории опережающего развития, отметили в Министерстве РФ по развитию дальнего Востока и Арктики
Читать полностью