Конкурс грантов для молодых ученых учредили в Еврейской автономной области

ТАСС, 8 февраля. Конкурс грантов для молодых ученых, приоритетом работы которых являются социально-экономическое развитие региона, история еврейского миграционного движения, открыт в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил сформулировать порядок предоставления им грантов губернатора Еврейской автономной области. Старт конкурсу дан 8 февраля, в День российской науки. Всего для участников конкурса предусмотрено пять грантов, каждый на сумму 300 тыс. рублей. На такую поддержку могут претендовать молодые ученые, в том числе магистранты и аспиранты, а также кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук в возрасте до 40 лет", - говорится в сообщении.

Заявки могут быть коллективными. Проект должен соответствовать приоритетным направлениям научных исследований, способствующих социально-экономическому развитию региона. В числе приоритетных направлений: исследования в области истории еврейского миграционного движения, региональное природопользование, исследования, связанные с получением полезных компонентов из металлических руд.

Средства гранта победители должны будут освоить до 30 ноября текущего года. Тему и отчет исследования необходимо будет зарегистрировать в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Статьи с результатами исследований нужно будет опубликовать в журнале, входящем в список Высшей аттестационной комиссии либо базы научного цитирования Scopus или Web of Science, а с докладом выступить на международной либо всероссийской конференции об исследованиях, проведенных в рамках приоритетного направления развития региона.