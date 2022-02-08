"Ъ": Минтранс и ГИБДД рассмотрят введение нового ГОСТ по безопасности пешеходов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ; подведомственный Минтрансу) разработал проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Сегодня в РФ нет единого нормативного документа на эту тему, требования к безопасности пешеходов упоминаются в разных сводах правил.

Недавно завершилось общественное обсуждение третьей редакции проекта. Главный специалист отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислав Елизаров пояснил газете, что разработка единого стандарта будет способствовать принятию комплексных решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры. Он отметил, что проблема безопасности пешеходов остается актуальной для России: в общем числе ДТП наезды на пешеходов составляют 26%, оставаясь одним из самых распространенных дорожных происшествий в стране. По данным ГИБДД, за 11 месяцев прошлого года произошло более 32 тыс. аварий, в которых пострадали пешеходы.

Стандарт планируется утвердить и ввести в действие в 2022-2023 годах. ГОСТ может быть включен в перечень стандартов в области безопасности движения, обязательных для соблюдения, однако решение будет приниматься ГИБДД и Минтрансом, сообщили изданию в РосдорНИИ.

При подготовке стандарта были изучены российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности пешеходов и определены самые эффективные меры. Например, предлагается устраивать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки с введением ограничения скорости в 20-40 км/ч, сокращать число полос для движения или уменьшать их ширину, организовывать зигзагообразное движение машин с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Последний способ в проекте назван "шиканом": так в гонках "Формулы-1" называется последовательность тесных извивающихся поворотов обычно в форме буквы S. Такой метод замедления трафика могут разрешить применять на улицах с низкой интенсивностью движения протяженностью не более 200 м, за пределами федеральных трасс, мостов, путепроводов, эстакад и не ближе 100 м к железнодорожным переездам.

Кроме того, документ устанавливает нормативы ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам: внутри микрорайонов лимит не должен превышать 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения - 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения - 40 км/ч, на загородных дорогах - 70 км/ч. Обозначены и параметры организации приподнятых над дорогой переходов вблизи школ и детских садов: не выше 7-15 см. Вводится ряд терминов, уже используемых на практике, но не формализованных в нормативных документах, например, "дивертор" - ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке и "рефюжа" - защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов, рассказал Владислав Елизаров "Коммерсанту".

В сводке отзывов к ГОСТ приведено мнение ГИБДД по поводу методов успокоения движения с помощью зигзагов и "шикан". "Правила применения разметки установлены, и ими ничего подобного не регламентировано. Для внедрения таких предложений необходимы должные основания - мнение специалистов в области организации движения, научного сообщества, результаты экспериментальной эксплуатации. Спонтанное закрепление в документах по стандартизации подобных решений может привести к росту аварийности", считают в ведомстве. Там также выступили против приподнятых переходов, совмещенных с "лежачим полицейским", так как транспортные средства с низким клиренсом не смогут проехать. Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов обратил внимание на норму стандарта, позволяющую обустраивать парковочные места с "частичным" использованием тротуара. "Отнимать у пешеходов часть тротуара для стоянки автотранспорта, причем без ограждений, означает создавать для них затруднения при движении по тротуару, подвергать их опасности, говорится в его заключении на стандарт, направленном в январе в РосдорНИИ и Минтранс. А южносахалинский "Центр развития городской среды "Наш город" предложил ввести ограничение скорости перед отдельными нерегулируемыми переходами вплоть до 10 км/ч, сообщает газета.