Комитет по восстановлению экономики Малайзии предложил открыть границы с 1 марта

СИНГАПУР, 8 февраля. /ТАСС/. Национальный комитет по восстановлению экономики Малайзии рекомендовал с 1 марта открыть границы для въезда иностранцев и освободить их от обязательного карантина. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель правительственной структуры Мухиддин Яссин.

"Правительство должно установить конкретные сроки открытия границ, мы считаем, что это должно быть сделано до 1 марта", - приводит его слова новостной портал Malaysiakini. "Прибывающие в страну должны иметь отрицательные тесты на коронавирус, а также сдать соответствующие анализы сразу же после въезда", - уточнил Мухиддин Яссин.

Несколько месяцев назад премьер-министр Исмаил Сабри Якоб высказывал предположения, что с 1 января Малайзия сможет открыть границы, но в связи с распространением штамма "омикрон" был даже приостановлен механизм бескарантинных поездок с соседним Сингапуром. При этом по-прежнему продолжает действовать режим свободного въезда для вакцинированных иностранных туристов на курортный остров Лангкави.

Полный курс иммунизации прошли почти 98% совершеннолетних жителей Малайзии, около 53% получили бустерные дозы.