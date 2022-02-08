Кабмин выделил 600 млн рублей медикам, удаленно консультирующим граждан с COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с ковидом. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Средства будут направлены в виде целевых трансфертов региональным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оплатой труда медиков, удаленно консультирующих граждан с ковидом, признаками ОРВИ или гриппа, проходящих лечение на дому. Как указано в документе, всего на эти цели выделено 600 млн рублей в целях привлечения "дополнительно не менее 2,5 тыс. медицинских работников в месяц в условиях значительного роста заболеваемости населения РФ новой коронавирусной инфекцией, в том числе распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон".

Распоряжением также утверждено распределение соответствующих трансфертов между регионами.

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 3 февраля.