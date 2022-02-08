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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за первую неделю февраля

По прогнозам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, этот показатель за месяц не должен превысить климатическую норму

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за первую неделю февраля. При этом в целом данный показатель за месяц не должен превысить климатическую норму, сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Досрочный прогноз говорит о том, что количество выпавших осадков в феврале в Москве будет близким к своей климатической норме", - сообщил он.

Синоптик уточнил, что за первую неделю месяца выпало около 12 мм или 26% месячной нормы осадков.

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