МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за первую неделю февраля. При этом в целом данный показатель за месяц не должен превысить климатическую норму, сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Досрочный прогноз говорит о том, что количество выпавших осадков в феврале в Москве будет близким к своей климатической норме", - сообщил он.

Синоптик уточнил, что за первую неделю месяца выпало около 12 мм или 26% месячной нормы осадков.