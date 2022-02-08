Центр им. Чумакова ведет работу по созданию вакцины, защищающей от гриппа и ковида

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Работа по созданию вакцины, которая может защищать одновременно от гриппа и коронавирусной инфекции, ведется Центром. им. Чумакова. Об этом рассказал генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Что касается совсем другого вопроса - вакцины, которая предохраняла бы и от гриппа, и от коронавируса, <...> мы такие исследования начали проводить. <...> Это доклинические исследования. <...> Наши исследования на животных показали, что при комбинации штамма гриппа и штамма коронавируса их введение в одну вакцину приводит к потенцирующему эффекту, то есть усиливается как в отношении одного заболевания, так и другого, то есть тут безусловная перспектива", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ишмухаметов добавил, что подобное совмещение возможно благодаря тому, что технология производства вакцин против ковида и против гриппа "очень близка".