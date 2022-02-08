В ДНР зафиксировали резкий скачок заболеваемости ковидом

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Врачи в Донецкой народной республике (ДНР) за прошедшие сутки выявили 2,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что почти в 2,5 раза больше, чем предыдущие показатели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Минздрава.

"Минздрав ДНР информирует, что 7 февраля проведено 6 190 исследований, из них выявлено 2 409 случаев заболевания COVID-19 (38,9%), у пяти пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве добавили, что были госпитализированы 82 человека. На данный момент на лечении находятся 975 пациентов с пневмонией, из них 387 на кислородной поддержке (+20 за сутки).

По предыдущим данным Минздрава, в пятницу (в субботу и воскресенье тестирования не проводятся) было выявлено более 900 заболевших ковидом, а ранее в среднем суточный прирост колебался в районе 1,1-1,2 тыс.