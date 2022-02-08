Ковидом могли переболеть уже примерно 5% населения Земли

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 400 млн. Это сопоставимо примерно с 5% населения Земли, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей государств и статистики, которую ведут СМИ. Однако определить точное число людей, переболевших ковидом, на данный момент невозможно, так как страны ведут статистику по случаям заражения, а не по переболевшим гражданам, ряд из которых перенесли COVID-19 повторно.

Почти половина всех случаев ковида приходятся на пять стран - США (более 77 млн), Индию (42 млн), Бразилию (26,6 млн), Францию (21 млн) и Великобританию (18 млн). В расчете на 100 тыс. населения коронавирусной инфекцией больше всего болеют в восточноевропейских государствах - одни из самых высоких показателей в Словении (38,5 тыс.) и Черногории (35,6 тыс.).

Общее число умерших их-за коронавируса превышает 5,7 млн. Однако летальность составляет сейчас 1,44%. Это один из самых низких показателей за последние полтора года. С декабря 2021 года, несмотря на резкий скачок заболеваемости, смертность повышается незначительно.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (905,5 тыс.), Бразилии (633 тыс.) и Индии (504 тыс.). В относительном выражении самые высокие показатели смертности в Перу (614 умерших на 100 тыс. населения), Болгарии (495), Боснии и Герцеговине (456) и Венгрии (436).

Эксперты связывают снижение уровня смертности из-за ковида с увеличивающимися темпами вакцинации населения. На данный момент в мире сделано уже свыше 10,2 млрд прививок от коронавируса. В семи государствах - в ОАЭ, на Мальдивах, Мальте и Кубе, в Португалии, Камбодже и Сингапуре - привиты более 90% жителей, которым разрешена вакцинация. В число стран, где вакцинированы уже более 80% населения, входят Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай, Бразилия, Финляндия, Ирландия и Норвегия.