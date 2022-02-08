В Хабаровске создан оргкомитет по подготовке WorldSkills Russia

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае создали оргкомитет по подготовке чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова.

"В Хабаровске создан оргкомитет по подготовке проведения финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)", - говорится в сообщении. План мероприятий в рамках финала будет сформирован краевым оргкомитетом к 1 марта.

Всероссийский финал чемпионата впервые состоится на территории Хабаровского края. Мероприятия пройдут в 2023 году. Место проведения соревнований было определено в сентябре 2021 года по итогам конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации. Решение о выборе края в качестве принимающего первенство региона поддержал президент РФ Владимир Путин. В том же году губернатор региона Михаил Дегтярев подписал в Москве соглашение с представителями Агентства развития профессионального мастерства о сотрудничестве.

Хабаровский край принимает активное участие в движении с 2012 года. Ежегодно профессиональные образовательные организации входят в 100 лучших рейтинга WorldSkills Russia. На базе Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре действует Межрегиональный центр компетенций, где проходят отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата.

Чемпионат пройдет в 2023 году с 1 по 5 июня. Будут организованы соревнования по 80 компетенциям. Регион готов принять около трех тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов РФ.