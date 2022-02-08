Большинство медицинских документов переведут в электронный вид

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об обновлении единой государственной информационной системы в здравоохранении. По его словам, большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид.

"Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник. По его словам, "эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации".

"Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего - различные выписки, справки, медкарты", - уточнил глава кабинета министров.