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Большинство медицинских документов переведут в электронный вид

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "система свяжет между собой все региональные медицинские организации"
Премьер-министр России Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об обновлении единой государственной информационной системы в здравоохранении. По его словам, большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид.

"Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник. По его словам, "эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации".

"Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего - различные выписки, справки, медкарты", - уточнил глава кабинета министров.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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