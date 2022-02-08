В Марий Эл намерены построить Дом дружбы народов к концу года

ТАСС, 8 февраля. Дом дружбы народов в Йошкар-Оле, который должны были построить к первой половине 2023 года, планируют сдать к концу 2022 года, сообщает пресс-служба главы Республики Марий Эл во вторник.

"На встрече с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой достигнута договоренность о возможности передвижки средств с 2023 года на 2022, тем самым мы планируем завершить строительство Дома дружбы народов в этом году", - цитирует пресс-служба министра культуры, печати и по делам национальностей республики Константина Иванова.

Глава региона Александр Евстифеев, которого цитирует пресс-служба, отметил, что эксплуатация Дома дружбы народов должна начаться с 2023 года. "Федеральное министерство наше решение поддерживает - перенести сроки и закончить строительство объекта в этом году. Поэтому уже сейчас должны идти все процедуры по закупке необходимого оборудования и мебели. К концу года мы должны объект сдать и со следующего года начать его эксплуатацию. Для Минфина республики это означает, что нужно планировать сюда штатную численность, бюджет на обслуживание и содержание здания", - сказал он.

По данным пресс-службы, сейчас строительная готовность объекта оценивается в 47%.

Федеральное финансирование проекта составит 700 млн рублей.

Создание республиканского Дома дружбы народов позволит снизить риски возникновения конфликтов по национальным и религиозным причинам. В Марий Эл проживают представители более 50 национальностей. Как сказал ранее Евстифеев, "32 национально-культурных общественных объединения ведут свою деятельность, и у них нет возможности собраться, чтобы обсудить свои текущие дела, проблемы, найти пути их решения".