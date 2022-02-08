В Рязанской области ввели дистанционные больничные

ТАСС, 8 февраля. Власти Рязанской области для снижения нагрузки на поликлиники организовали дистанционную возможность оформления больничных листов пациентам с ковидом и ОРВИ. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале оперативной группы правительства региона.

"С начала текущей недели медицинские учреждения региона приступили к дистанционному оформлению больничных листов. Новый механизм применяется в отношении пациентов с симптомами ОРВИ, а также больных коронавирусной инфекцией", - пояснили в оперативной группе.

Для оформления документа необходимо связаться по телефону с поликлиникой либо обратиться на "горячую линию" 122.

"Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых наблюдаются первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу. Они могут получить консультацию специалиста дистанционно и начать лечение", - прокомментировал решение губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным властей региона, за первый день предоставления услуги, дистанционно оформить больничные листы смогли около 150 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области выявлено 76 796 случаев ковида, в том числе 1 292 за последние сутки. Вылечились 60 309 человек, отмечено 2 913 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,3%.