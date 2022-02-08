В Казани дали старт мероприятиям "Молодежной столицы ОИС - 2022"

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Страницы в социальных сетях с аккаунтом Kazanyouthcapital и специальный сайт, посвященный программе "Молодежная столица Организации исламского сотрудничества (ОИС) - 2022" запустили во вторник в Казани, сообщила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова. В этом году в городе пройдут несколько фестивалей, культурных и спортивных мероприятий для молодежи, направленных на развитие сотрудничества мусульманских стран.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что на заседании правления молодежного форума ОИС принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС - 2022". В разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других.

"Сегодня мы запускаем работу социальных сетей и специальный сайт, посвященные программе "Казань - Молодежная столица ОИС - 2022". Это сделано для того, чтобы молодые люди из Татарстана и других городов, регионов и стран ОИС могли быть частью больших событий. На днях мы запустим "Марафон молодежной столицы ОИС" в вузах и школах, мы познакомим школьников и студентов с мероприятиями и возможностями, которые открывает столица", - рассказала Садыкова.

В рамках проекта Казань планирует провести множество мероприятий. Так, в марте под эгидой МИД РФ пройдет торжественная церемония инаугурации Казани как молодежной столицы исламского мира, где город получит символический ключ. Также планируется провести конкурс чтецов Священного Корана, спортивные состязания, в том числе скачки и молодежный чемпионат по киберспорту, международный молодежный форум, фестиваль современной мусульманской культуры.

"Ключевым событием мы считаем Глобальный саммит министров по делам молодежи, который пройдет в Казани в мае с участием около 200 делегатов из 56 стран-членов ОИС и стран-наблюдателей", - отметил министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Порядка 12 крупных событий в офлайн- и онлайн-формате охватят все сферы жизни и развития молодежи исламского мира: науку, культуру, спорт, предпринимательство, социальное проектирование, образование, креативные индустрии. По подсчетам организаторов, участниками программы станут примерно 5 тыс. человек.

О программе

Молодежная столица ОИС - это годовая программа, направленная на развитие сотрудничества между государствами-членами организации в области молодежной политики, укрепление солидарности мусульманской молодежи и прославление культурного разнообразия и духа единства среди молодежи, проявляемых в различных видах деятельности и программах.