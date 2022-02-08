В Омске открыли центр лучевой терапии для лечения онкозаболеваний

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Центр лучевой терапии, предназначенный для высокоточного лечения онкологических заболеваний, открыт во вторник группой компаний "Мединвестгрупп" в Омске. Он вошел в общую систему онкодиспансера, поэтому пациенты будут проходить лечение на современном оборудовании бесплатно, в рамках ОМС, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Сегодня благодаря группе компаний "Мединвестгрупп" запущен центр лучевой терапии на базе онкодиспансера. Это современная медицинская установка, которая используется в европейских и американских центрах. Теперь большее количество людей смогут пройти терапию в наших стенах на оборудовании, которое за счет точечной обработки больных тканей наносит меньше ущерба здоровым органам. Центр вошел в общую систему онкодиспансера, и пациенты будут лечиться на этом современном оборудовании бесплатно, за счет ОМС", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Буркова.

По словам врача-рентгенолога, вице-президента "Мединвестгрупп" Павла Головина, новое оборудование способно пропускать гораздо больше пациентов, чем старый аппарат. "И мы можем моделировать в 3D и 4D картинку перед тем, как пациент проходит это лечение. Аппарат-предшественник, стоявший в этом каньоне, проводил лечение большими полями. Предположим, если сама опухоль была 34 см, то ее лечили полем 20-40 см, то есть в зону облучения попадали окружающие ткани. Аппарат "Halcyon" имеет мультиколлиматор - множество лепестков, которые с точностью вырисовывают анатомическую картинку опухоли и защищают здоровые ткани. Далеко не все федеральные клиники в Москве имеют подобные аппараты", - цитирует Головина пресс-служба.

Врачи, медицинские физики и инженеры онкодиспансера, которые будут работать с оборудованием, уже прошли полную подготовку. Группа компаний, которая помимо покупки оборудования отремонтировала помещение и радиологическое отделение, инвестировала в проект 350 млн рублей. Первых пациентов в центре примут уже в ближайшие дни.

Первые онкорадиологические центры были построены в городах Балашиха и Подольск. Целью их создания является повышение качества медицинской помощи за счет раннего выявления злокачественных новообразований у пациентов, а также доступность высокотехнологичных и комплексных методов современной диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием методов ядерной медицины и лучевой терапии.