В Псковской области скорая помощь начнет выдавать лекарства пациентам с ковидом

ТАСС, 8 февраля. Служба скорой помощи Псковской области в ближайшее время начнет выдачу бесплатных лекарств пациентам с клиническим проявлением коронавирусной инфекции и положительного экспресс-теста на ковид, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В ближайшее время скорая помощь сможет выдавать необходимый набор лекарств для лечения ковида при наличии у пациента клинических проявлений и положительного экспресс-теста", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Комитет по здравоохранению области подготовил очередные дополнения в работу поликлинического звена, которые касаются оформления листков нетрудоспособности, скорой помощи, детской поликлинической службы и работы с экспресс-тестами. Теперь открыть и закрыть больничный лист можно будет дистанционно при обращении в кол-центр поликлиники или службу "122". Разработан алгоритм опроса граждан для дистанционного оформления листка нетрудоспособности. Контактные лица, кому не требуется медицинская помощь, должны быть выписаны без посещения медорганизации.

Посещение поликлиники пациентам с симптомами допускается для любых граждан за исключением беременных, граждан категории "65 плюс" и маломобильных. Дети до шести лет посещаются только на дому.

Оказание плановой медпомощи в амбулаторных условиях приостановлено, включая проведение профосмотров и диспансеризацию населения, за исключением медицинской помощи при онко-, онкогематологических заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи направлений на оказание высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выздоровели 72 357 пациентов, 1 481 человек умер. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.