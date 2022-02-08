Умерла дрессировщица Ольга Денисова

МОСКВА, 8 февраля, /ТАСС/. Дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Росгосцирка.

"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Росгосцирка, Денисова дрессировала слонов и экзотических животных, лошадей и обезьян. Кроме того она вместе со своим мужем Сарватом Бегбуди впервые в России работала с белыми тиграми, которые на цирковой арене прыгали через огонь, поднимались под купол на качелях.