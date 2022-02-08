В Омске в этом году откроют центр для диагностики кардиологических и онкозаболеваний

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Мединвестгрупп" откроет в середине этого года в Омске центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), предназначенный для улучшенной диагностики онкологических и кардиологических заболеваний, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Сейчас омские пациенты для проведения таких исследований вынуждены ехать в другие города.

"Следующий проект, который компания будет запускать в Омске, - ПЭТ на территории ГБ (городской больницы - прим. ТАСС) №1. Это позволит выйти на совершенно новый уровень исследования онкологии, так как сегодня мы вынуждены посылать пациентов в Новосибирск и Екатеринбург. Планируем, что с середины лета мы будем делать эти процедуры уже в Омске", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

По словам президента "Мединвестгрупп" Сергея Нотова, центр позитронно-эмиссионной томографии будет оснащен новейшим оборудованием мирового класса. "Это выведет Омскую область на новый уровень диагностики онкологических и кардиологических заболеваний и, что крайне важно, позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать онкологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения", - приводит слова Нотова пресс-служба.

Группа компаний и правительство региона также рассматривают возможность строительства в Омской области крупного медицинского центра с онкологическим уклоном на основе государственно-частного партнерства. "Создание такого центра на многие годы удовлетворит инфраструктурные и технологические потребности региона в онкологии. Мы уже имеем успешный опыт в этом направлении: наши онкорадиологические центры в Подмосковье, созданные в партнерстве с правительством Московской области по модели ГЧП, полностью разрешили несколько диагностических и лечебных задач Московской области и сегодня полностью покрывают потребность этого региона", - подчеркнул президент группы компаний

Во вторник "Мединвестгрупп" открыла в Омске на базе регионального онкоцентра центр лучевой терапии, предназначенный для высокоточного лечения онкологических заболеваний. Современное оборудование за счет точечной обработки тканей наносит меньше вреда здоровью пациентов и позволяет провести лечение большему числу больных. Стоимость проекта составила 350 млн рублей.