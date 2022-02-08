В Петербурге объяснили очереди скорых у больницы переводом пациентов между стационарами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил появление очередей из машин скорой помощи у одного из городских стационаров, где принимают больных с коронавирусом, ростом числа переводов пациентов между больницами. Как сообщили во вторник в пресс-службе ведомства, ситуация находится на контроле у руководства больницы и комитета.

Ранее во вторник в городских СМИ появились сообщения о том, что перед петербургскими ковидными стационарами скапливаются большие очереди из машин скорой помощи, перевозящих пациентов.

"Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего прием больных с коронавирусной инфекцией, связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции", - пояснили в пресс-службе.

В комитете добавили, что среднее время нахождения пациента в приемном отделении составляет около 30-40 минут. На входе работает сестринский пункт, разделяющий пациентов по быстро определяемым признакам (сознание, пульс, давление, сатурация) на потоки в зависимости от тяжести состояния. Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно. В первую очередь принимаются "тяжелые" пациенты, "крайне тяжелые" перевозятся в реанимацию, минуя приемное отделение. "Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работают восемь врачебных бригад", - добавили в пресс-службе.

"Кратковременно могут возникать очереди из скорых, но при этом они быстро продвигаются, и машины передают пациента в течение 30-40 минут. В основном в стационар доставляются "тяжелые", "среднетяжелые" и "крайне тяжелые" больные", - сказали в комитете. Ситуации, когда пациенты с "легкой" симптоматикой относительно долго ждут осмотра в приемном отделении, связаны с тем, что они пропускают вновь поступающих тяжелых больных. При этом большинство из "легких" пациентов обследуются приемном отделении, а затем с рекомендациями направляются на амбулаторное лечение.

"Ситуация находится на контроле у руководства стационара и комитета по здравоохранению", - отметили в комитете, добавив, что за передвижением машин скорой помощи осуществляется постоянный мониторинг при помощи системы GPS. При необходимости принимается решение о перенаправлении автомобилей в другой стационар.

Эпидемическая ситуация в Петербурге

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, но в последние дни постепенно улучшается. Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 11 014 человек, накануне было 13 372, а на прошлой неделе показатель достигал 20 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 902 877 человек (9 090 за сутки), умерли 30 398 (67 за сутки).