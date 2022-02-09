Путин поучаствует в ежегодном совещании российских судей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с судьями рассмотрит работу российской судебной системы и ее задачи на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"9 февраля Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год", - говорится в сообщении.

На повестке дня - вопросы гражданского судопроизводства, правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами.

В совещании примут участие судьи Верховного суда РФ и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководство судебного департамента при Верховном суде, представители федеральных органов власти.

Работа без перебоев

В предыдущий раз президент РФ проводил встречу с судьями в таком формате ровно год назад. Тогда глава государства подчеркнул, что в тяжелый период пандемии российская судебная система "не перешла в режим торможения", действовала без перебоев. Это, по его оценке, вызывает огромное уважение.

Путин отмечал, что в 2020 году судами было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой. Это, указывал президент, подтверждает рост доверия к судебным процедурам. В то же время качество правосудия при возросшей нагрузке осталось высоким и, более того, продолжило совершенствоваться, констатировал глава государства.

Традиция встреч

Путин регулярно затрагивает темы, связанные с работой судов, на различных мероприятиях. В частности, они традиционно обсуждаются на заседаниях Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, в День Конституции президент обычно встречается с судьями Конституционного суда РФ или с его председателем. Периодически глава государства общается и с руководством Верховного суда России.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещания с судьями судов общей и арбитражной юрисдикции являются ежегодными.