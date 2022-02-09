Премьер Канады ушел от ответа на вопрос, собирается ли он отменять ковидные ограничения

ОТТАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сообщил, собирается ли он отменять ковидные ограничения в стране. Соответствующие прямые вопросы во вторник ему были заданы несколькими представителями оппозиционной Консервативной партии во время заседания национального парламента. Оно транслировалось на сайте законодательного органа.

"Эти решения были приняты, чтобы спасти человеческие жизни, чтобы у нас была возможность пройти через эту пандемию, - сказал он. - Мы здесь, чтобы поддерживать вакцинацию". Оппозиция в качестве примера приводила европейские страны, такие как Швеция и Швейцария, где уже отказались от ранее введенных ковидных рестрикций. Трюдо на это сказал, что его правительство "продолжит прислушиваться [к мнению] ученых", но не ответил на вопрос, как его нежелание отменять ограничения коррелируется с заявлением главного санитарного врача Канады Терезы Тэм, что властям страны следует пересмотреть рестрикции, связанные с пандемией COVID-19, в том числе необходимость паспортов вакцинации.

Оппозиция также обвинила Трюдо в том, что его политика фактически принудительной вакцинации населения уже расколола канадское общество и лишила часть граждан элементарных прав на труд и свободную жизнь, так как многие из-за ограничений потеряли работу, лишились возможности путешествовать, заниматься спортом, ходить в кино и рестораны.

Все это происходит на фоне масштабной акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками, которая началась в центре Оттавы 29 января и проходит до сих пор. Манифестанты, расположившиеся перед национальным парламентом, требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения. К протесту присоединились уже и другие города.