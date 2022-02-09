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Пандемия COVID-19

Премьер Канады ушел от ответа на вопрос, собирается ли он отменять ковидные ограничения

Правительство продолжит прислушиваться к мнению ученых, отметил Джастин Трюдо

ОТТАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сообщил, собирается ли он отменять ковидные ограничения в стране. Соответствующие прямые вопросы во вторник ему были заданы несколькими представителями оппозиционной Консервативной партии во время заседания национального парламента. Оно транслировалось на сайте законодательного органа.

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"Эти решения были приняты, чтобы спасти человеческие жизни, чтобы у нас была возможность пройти через эту пандемию, - сказал он. - Мы здесь, чтобы поддерживать вакцинацию". Оппозиция в качестве примера приводила европейские страны, такие как Швеция и Швейцария, где уже отказались от ранее введенных ковидных рестрикций. Трюдо на это сказал, что его правительство "продолжит прислушиваться [к мнению] ученых", но не ответил на вопрос, как его нежелание отменять ограничения коррелируется с заявлением главного санитарного врача Канады Терезы Тэм, что властям страны следует пересмотреть рестрикции, связанные с пандемией COVID-19, в том числе необходимость паспортов вакцинации.

Оппозиция также обвинила Трюдо в том, что его политика фактически принудительной вакцинации населения уже расколола канадское общество и лишила часть граждан элементарных прав на труд и свободную жизнь, так как многие из-за ограничений потеряли работу, лишились возможности путешествовать, заниматься спортом, ходить в кино и рестораны.

Все это происходит на фоне масштабной акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками, которая началась в центре Оттавы 29 января и проходит до сих пор. Манифестанты, расположившиеся перед национальным парламентом, требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения. К протесту присоединились уже и другие города.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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