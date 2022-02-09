Музейная выставка к 110-летию российской анимации откроется во Владивостоке в марте

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка кукольных персонажей и эскизов советской и российской мультипликации откроется во Владивостоке 14 марта на площадке Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Как рассказал в беседе с ТАСС директор музея Виктор Шалай, она посвящена 110-летию отечественной анимации.

"Вместе с Центральным музеем кино и музейным собранием "Союзмультфильма" мы готовим выставку, посвященную 110-летию российской анимации. Это будет очень веселая выставка для всех поколений наших зрителей. Можно будет посмотреть в глаза тому самому Чебурашке или Винни-Пуху, или многим другим прекрасным героям, особенно кукольных мультфильмов, но и из рисованных тоже", - рассказал Шалай.

Он отметил, что партнеры предоставляют дальневосточному музею большую коллекцию самих кукол, с помощью которых создавались отечественные мультфильмы, а также эскизов и раскадровок известнейшей рисованной мультипликации: "Бременских музыкантов", "Карлсона", "Ну, погоди!", "Маугли" и других.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе музея, в отдельном зале будет представлен феномен авторской советской мультипликации. Тут будут работы большой частью ориентированные на взрослую аудиторию. Также во время выставки в специальном зале будут демонстрироваться лучшие мультфильмы, созданные в нашей стране.

Выставка откроется 14 марта.