Пилотный проект по учету бездомных животных запустят в городе Абакане в Хакасии

ТАСС, 9 февраля. Новое программное обеспечение по контролю за бездомными животными запустят в городе Абакане в Хакасии, чтобы предотвратить их бесконтрольное нахождение на территории города, сообщается в среду на сайте правительства республики.

По данным Минсельхоза республики, финансирование программ по контролю за безнадзорными животными за последние десять лет выросло в десять раз, однако рост расходов не решает проблему. Выполнение требований по закону, регулирующему деятельность по отношению к безнадзорным животным, в регионах, в особенности небольшим населенным пунктам, экономически сложно. В некоторых регионах также не хватает средств на создание и содержание приютов для бездомных животных.

"Администрация Абакана приняла решение в течение трех месяцев запустить пилотный проект по использованию нового программного обеспечения и, если результаты окажутся удовлетворительными, рекомендовать к использованию на всей территории Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Пилотная программ была создана компанией "Агросервис" из Барнаула. Ее суть заключается в полном контроле деятельности предприятий, осуществляющих отлов бездомных животных.

Внедренная система позволит ускорить реакцию на обращения граждан на скопление бездомных животных. Программа позволит в режиме реального времени вести координацию между муниципальными органами власти, бригадами отловщиков, ветеринарными специалистами и приютами для животных, что позволит эффективно использовать средства из бюджета.