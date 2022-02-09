Москвичам стал доступен вход в электронную медкарту по Touch или Face ID

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы могут получить доступ к электронной без введения кода из смс, теперь вход в приложение ЕМИАС.инфо можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике. Новая возможность сэкономит время горожан и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по пин-коду из смс, таким образом, пользоваться приложением с медкартой станет еще удобнее. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Чтобы пользоваться новыми возможностями, необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона - по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID). Эти инструменты активно используются в банковских и других приложениях, работающих с конфиденциальной информацией. Данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше.

Отключить и снова подключить опцию входа в электронную медкарту по отпечатку пальца или распознаванию лица можно в настройках приложения (вкладка "Прочее", раздел "Вход в приложение"). Также в настройках можно изменить пароль.

"Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru, имея стандартную или полную учетную запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. При стандартной учетной записи услуга будет предоставлена по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки", - отмечается в сообщении.