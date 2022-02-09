В Удмуртии выявили максимум случаев заражения коронавирусом за сутки за пандемию

ТАСС, 9 февраля. Очередной рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии выявили в Удмуртии - 2 254, это почти на 10% больше, чем днем ранее. Общее число заболевших превысило 104 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в среду.

"Всего на 9 февраля в Удмуртии зарегистрировано 104 759 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки проведено 15 863 теста на коронавирус, выявлено 2 254 новых случая. В числе заболевших 518 детей до 14 лет, 207 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 84,8 тыс. человек, из них 1 121 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 38,4 тыс. человек, что втрое больше, чем на прошлой неделе. 1 тыс. пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, 221 - в тяжелом. За сутки зарегистрированы пять летальных случаев. Всего от болезни умерли в республике 3,5 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 688,2 тыс. человек, двумя - 538,8 тыс. Еще 118 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". 106,9 тыс. человек прошли ревакцинацию. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 65%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализаций в полтора раза был увеличен коечный фонд для больных коронавирусом - до 1,9 тыс. коек, свободно около 21%.