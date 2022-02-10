Без смайликов и разговоров о вакцинации. Как соблюдать этикет в условиях пандемии

Пандемия внесла коррективы во многие сферы нашей жизни, отразившись на работе, привычках, направлениях для путешествий. Вместо рукопожатий даже на встречах на высоком уровне используются другие формы приветствия, на столах в ресторанах появились антисептические средства, а важные совещания проводятся онлайн. Корреспондент ТАСС побеседовал со специалистом по этикету, протоколу и сервису, бывшим королевским батлером, генеральным директором компании Bogarts Group Маартеном Богартсом, который уже несколько лет живет в нашей стране, о том, меняются ли правила этикета в условиях пандемии, что остается незыблемым и в каких случаях дресс-код бывает обязательным на онлайн-встречах. Комфортные приветствия В условиях пандемии правила этикета остаются прежними. Например, здороваться — обязательно, но как теперь это делать — другой вопрос. Мужчина по-прежнему при приветствии первым не протягивает руку женщине, поскольку именно женщина решает, будет ли рукопожатие. Но сейчас немного поменялась ситуация с формой приветствия, и из-за пандемии человек может протянуть вместо руки кулак или подставить локоть, важно при этом избежать неловкого момента, когда для одного из собеседников такое приветствие непривычно, а другой уже действует "на автомате". "Самое главное в этикете в принципе — что каждый чувствует себя комфортно. Значит, человек должен делать то, что ему комфортно. Если, допустим, я протяну руку мужчине, а ему некомфортно протянуть руку из-за опасений, вызванных пандемией, или по другим причинам, он может отказаться. Этот человек может также объяснить, что из-за коронавируса готов поздороваться как-то иначе", — сказал Богартс. Он предположил, что, если кто-то очень боится заразиться, он скорее останется дома, а идущий на деловые переговоры заранее для себя решит, будет ли пожимать руку, предложит только кулак или локоть, или ограничится словами. Этикет в онлайне Очень много вопросов возникает о деловом интернет-общении, использовании камеры, дресс-коде на рабочих встречах, которые проводятся дистанционно. "В моей книге очень много написано именно об этом. Это удобно, когда можно встретиться с кем-то с другой стороны мира. Конечно, тут есть правила. Камеру изначально даже не включить — это неправильно. Мы же не будем спиной поворачиваться к собеседнику при реальной встрече и так продолжать говорить? Поэтому камера должна быть включена", — пояснил эксперт. Важно, по его словам, чтобы общению не мешали посторонние звуки, за спиной не ходили животные или домочадцы. "Не у всех есть огромный дом с отдельной комнатой для переговоров, это понятно, это даже не нужно. В первую очередь нужно всегда обращать внимание, не будет ли сторонних звуков, или по возможности сделать их минимальными. Если есть кошка, закройте дверь. Маленьким детям не запретишь издавать какие-то звуки. У нас тоже есть в доме дети, поэтому надо заранее просчитать ситуацию — проводить встречи, когда дети не дома, например", — сказал он.

Конечно, от разговора отвлекают люди или животные, перемещающиеся на заднем фоне, много роликов в соцсетях есть на этот счет. "Это неправильно, поэтому сейчас есть программы, позволяющие поставить свой фон. Только надо учесть маленький нюанс: светлое лицо на белом фоне может выглядеть некрасиво. Поэтому до встречи протестируйте фон", — говорит специалист. "Если у нас встреча на троих, тогда мы не выключаем микрофон. Но если будет 30 человек одновременно, это слишком много. И человек, который кашлянет или откроет книгу, бумажкой пошуршит, будет выведен на большой экран. В таком случае микрофон можно отключить и включать только, чтобы что-то сказать", — советует эксперт. Что касается дресс-кода, то если на реальную встречу человек пришел бы в костюме и галстуке, то на онлайн-переговоры специалист рекомендует также одеться по-деловому. "Зависит от типа встречи. Но если мы хотим привлечь внимание, мы можем это сделать. Невербальные коммуникации тоже важны. То, как мы одеты, многое скажет о нашем настроении, наших привычках, нашей культуре, в том числе личной культуре, поэтому очень важно, чтобы мы правильно одевались. Если бы я с вами встретился физически в костюме, онлайн я бы тоже встретился в костюме", — сказал Богартс. Смайлики не к месту В мессенджерах недопустимы смайлики, сокращения слов, лучше ограничить использование голосовых сообщений, отметил Богартс. Также важно учитывать разницу во времени, переписываться предпочтительнее в "офисное" время. "Мы живем в России, это самая большая страна в мире, у нас несколько часовых поясов. И мы должны, конечно, посмотреть на время, прежде чем отправить сообщение. Мы всегда должны иметь в виду более-менее офисное время — примерно с 9:00 до 18:00. Сейчас более гибкие графики работы, потому что все работают дома, но все равно у людей есть личная жизнь. Мы не будем в 7:00, когда человек, может быть, спит или чистит зубы, будить его своими сообщениями. Поэтому самое раннее — это 8:00, но лучше 9:00, а вечером мы будем переписываться до 19:00. Это крайний срок", — сказал специалист. По его словам, в случае очень важных и срочных сообщений допустимо написать до 21:00, но лучше прекратить переписки до 19:00.

Что касается стиля переписки, не стоит, по его словам, использовать сленг и сокращения. "Если это деловое общение, я не буду разговаривать на диалекте. Когда мы говорим по работе, используем официальный красивый язык, пишем полными словами, не сокращаем. Смайлики не надо, конечно. Понятно, что они созданы, чтобы передать эмоции, я не скажу, что работа должна быть без эмоций, но в переписке, при передаче информации смайлики не к месту", — считает Маартен Богартс. Кроме того, по его словам, в деловом общении предпочтительнее, когда оставляют не голосовое сообщение, а письменный комментарий, это позволяет быстрее находить нужный разговор, не переслушивая. Это допустимо, если вы находитесь в пути, но сперва нужно извиниться. "Я лично не запрещаю это делать, потому что, может быть, это удобнее, если человек в пути. Но когда мы запишем это сообщение, нужно извиниться за него: "Извините, я не могу писать сейчас, мне сложно, я на дороге". И так далее", — отметил он. Запретные темы Стала ли вакцинация такой же запретной темой для разговоров в компании малознакомых людей, как политика и религия? "Политика и религия — темы, которые не обсуждаются, их лучше не затрагивать, потому что в большой группе людей есть разные мнения, кому-то может быть неудобно высказывать свое, если он не согласен, — отметил эксперт. — И вопросом о вакцинации можно поставить человека в неловкое положение. Это не только в России, это во всем мире так, есть сторонники вакцинация и ее противники. Если я займу одну из сторон и буду спрашивать у человека, почему он не привился или, наоборот, зачем вакцинировался, то поставлю его в неловкую ситуацию. Мы уважаем любое мнение, но навязывать свою точку зрения при разговоре нельзя", — добавил Маартен Богартс. При этом в семье, где люди уважают мнение друг друга, по его словам, человек может открыто высказать свою позицию. Куда спрятать маску На улице или в ресторане маску можно снять, но возникает вопрос, куда лучше ее убрать, если человек собирается надеть ее потом снова. По мнению эксперта, лучше не класть средства защиты в карман верхней одежды, поскольку там может скопиться пыль, предпочтительнее убрать в сумку в сложенном виде. "Можно, конечно, в карман, но надо, чтобы карман был чистым. Использовать одноразовые маски или тканевые — выбор самого человека. Не следует носить маску в ресторане на руке или приспускать на подбородок, лучше ее просто убрать в сумку", — посоветовал Богартс.

Снимать ли маску, если собеседник остался в ней? Богартс отметил, что заинтересованные друг в друге люди часто копируют поведение. "Если я закрою лицо маской, вам будет некомфортно, потому что вы без маски, поэтому, если кто-то перед вами в ней остался, тогда лучше тоже не снимать", — говорит он. Перчатки при рукопожатии нужно снять, если речь идет не о защитных резиновых. "Зимой мы надеваем перчатки и, чтобы пожать руку, должны их снять, это уважение к собеседнику. Надев ж перчатки летом как средство защиты, мы ограничимся тем, что просто поздороваемся. Если будем пожимать руку, оставаясь в резиновой перчатке, то можем передать инфекцию другому человеку, если же снимем, рука будет потной, здороваться мокрой рукой тоже неприятно", — пояснил Богартс.

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Если женщина в перчатках захочет протянуть мужчине руку, она ее снимет, говорит эксперт. "Мы никогда не целуем руку даме, мы делаем вид", — добавил также он, отметив, что это в том числе вопрос гигиены. Салфетки и сумки Говоря о настороженности людей в нынешних условиях даже в отношении тканевых салфеток, он сказал, что все же выступает за их использование. Важно при этом обратить внимание, стоят ли на столе еще и бумажные салфетки. "Если при наличии тканевой салфетки на столе есть еще и бумажные, это ошибка — должен быть один вид. Но случается и так, тогда лучше не использовать тканевые салфетки, потому что очень часто они только декоративные и могут быть плохо постираны", — предположил эксперт. "Но если это ресторан более высокого класса, салфетки будут больше по размеру, как правило, белого цвета и просто сложены, без замысловатых лебедей и цветов", — добавил он. Белый цвет позволит быстро понять, насколько салфетки свежие и чистые, а их глаженый вид указывает, что они дезинфицированы благодаря высокой температуре пара от утюга. Куда поставить сумочку, если в ресторане нет специальной подставки? Все так же, как и до пандемии, — на пол или на свой стул. "Вирус, конечно, есть, я не скажу, что его нет. Но я не думаю, что он больше действует на пол, чем на стол или на другие поверхности. Но я понимаю желание девушки не ставить сумку на пол, она может оставить ее на своем стуле, что однако не всегда удобно для самой девушки", — отметил эксперт. На стол, по его словам, в ресторанах даже маленький клатч положить нельзя. Можно приобрести небольшие крючочки, которые носят с собой и при необходимости крепят на край стола как держатели для дамских сумочек. Также эксперт рассказал, как пользоваться антисептическими распылителями в общественных местах, чтобы не забрызгать окружающих и не доставлять неудобств, распыляя средство с сильным запахом, обрабатывая очки или телефон.

"Как правильно чистят окно или зеркало, например, в гостинице? Если это спрей, нельзя наносить его сразу на поверхность, сначала его наносят на тряпочку, чтобы не разбрызгать и не было такого сильного запаха. Если я захочу продезинфицировать очки, я могу это сделать в принципе, но распылять спрей буду в свою чистую тряпочку или бумажную салфетку", — сказал Богартс, отметив, что главное — не мешать окружающим и делать это в своем личном пространстве. Про комфорт, жизнь и любовь Этикет — это правильное поведение в определенной ситуации. И соблюдая его, мы привлекаем таких же людей. Существует немало стереотипов, что это старомодно, только для богатых людей, скучно. Например, есть миф, что невежливо отказываться от алкоголя в гостях. "Недавно я слышал, как человек сказал, что, если вам предлагают алкоголь, вы должны пить, иначе вы оскорбите другого человека. Но это мнение одного человека, и оно быстро расходится, потому что у него много подписчиков. Многие люди могут подумать, что это правда. Хотя правда несколько иная. У кого-то может быть аллергия на алкоголь, кому-то не позволяет религия, беременность — есть разные причины, почему мы должны отказаться", — сказал Богартс.

Описание Маартен Богартс, Александр и Мария Пушкины © ООО «Мастерпис Продакшн»